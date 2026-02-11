Блокировка по суверенному сценарию: почему устройства россиян перестали получать IP-адреса WhatsApp без VPN

Домен популярного мессенджера WhatsApp* перестал отображаться в записях Национальной системы доменных имен (НСДИ), которая является ключевым элементом инфраструктуры суверенного интернета в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В результате этих изменений абонентские устройства внутри страны лишились возможности получать корректные IP-адреса сервиса напрямую. На данный момент стабильный доступ к приложению возможен только при использовании средств обхода блокировок. Из реестра НСДИ исключены основные адреса whatsapp.com и его веб-версия web.whatsapp.com. При этом специалисты отмечают, что технический домен whatsapp.net, отвечающий за внутренние процессы обмена данными, и сервис коротких ссылок wa.me пока остаются в списках системы.

Ранее аналогичные меры были приняты в отношении видеохостинга YouTube, домены которого также исчезли из системы Роскомнадзора. Технология исключения из НСДИ уже применялась осенью 2024 года для прекращения работы платформ Discord и Signal на территории страны. Текущие технические ограничения фактически переводят сервис в режим полной блокировки через государственную систему фильтрации трафика.

Ранее была зафиксирована полная остановка работы видеохостинга YouTube из-за удаления его доменного имени из системы DNS-серверов.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.