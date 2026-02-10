Конец эпохи YouTube: видеохостинг окончательно исчез из российского сегмента интернета из-за удаления домена

В российском сегменте интернета зафиксирована полная остановка работы видеохостинга YouTube из-за удаления его доменного имени из системы DNS-серверов. По сообщениям крупнейших провайдеров, с 10 февраля сервис перестал открываться у большинства пользователей внутри страны, так как сетевое оборудование больше не может определить адрес платформы. Об этом сообщает телеграм-канал Эксплойт.

Технические специалисты поясняют, что исчезновение домена из баз данных DNS делает невозможным прямой переход на сайт через обычные браузеры или приложения. При попытке загрузки видеохостинга роутеры выдают ошибку соединения, поскольку не находят привязку буквенного адреса к цифровому IP. Ранее платформа функционировала с серьезными задержками из-за замедления трафика, однако текущие изменения фактически закрыли доступ к ресурсу для тех, кто не использует средства обхода блокировок.

Ситуация затронула абонентов как мобильных операторов, так и домашних сетей по всей территории страны. Эксперты отрасли связывают происходящее с обновлением настроек технических средств противодействия угрозам, которые находятся под управлением регулятора.

Ранее пользователи по всей стране столкнулись с перебоями в работе Telegram.