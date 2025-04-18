Bloomberg сообщил, почему у президента США не получится купить Гренландию

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет приобрести Гренландию по причине слишком большой стоимости, которую сенат не одобрит. Об этом сообщил Bloomberg.

Как считают профессоры права Джозеф Блокер и Миту Гулати, согласно международному праву покупка Гренландии возможна, однако ее цена окажется очень высокой. Ученые предположили, что, если американцы выдадут по миллиону долларов и «золотой» карте, а взамен попросят людей проголосовать за присоединение к США, подобная тактика обойдется в триллионы долларов.

По мнению спикеров, американский конгресс, скорее всего, никогда не согласится на подобные траты, из-за которых придется повысить налоги или взять заем. Они также считают, что глава Штатов пытается не приобрести Гренландию, а скорее заполучить ее через своего рода отчуждение имущества. Как отмечается в материале, подобной тактики Трамп придерживался, когда был застройщиком.

Блокер и Гулати также считают, что постоянные заявление лидеров Гренландии о том, что остров не является ничьей собственностью и сам решит свое будущее, не означает невозможность его перехода «из рук в руки». По мнению ученых, подобным образом местные жители сообщают о своем праве назначать условия смены «прописки» в том числе и материальных выгод, которые они хотят за нее получить. В свою очередь при процессе отчуждения стоимость назначается государством.

Ранее в США посчитали, в какую цену может обойтись покупка Гренландии.