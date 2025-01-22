Bloomberg узнал о желании ЕС препятствовать отмене санкций в отношении РФ

Санкции Европейского союза продляются голосованием каждые шесть месяцев, но Венгрия запланировала 31 января воспрепятствовать их пролонгации, опираясь на позицию США. Об этом сообщили источники Bloomberg.

Обсуждать вариант продления действующих ограничений в отношении России в ближайшие дни несколько раз будут послы стран ЕС. Если на текущей неделе достичь согласия не удастся, этот вопрос станут рассматривать уже министры иностранных дел, которые должны встретиться 27 января в Брюсселе. Один из источников издания заявил, что в Евросоюзе, на данный момент, нет «плана Б» для продления санкций, если Венгрия все-таки не изменит свою позицию.

Решение о продлении ограничений принимается каждые шесть месяцев и с согласия всех стран участниц союза.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп допустил введение в отношении России новых санкций, в случае отказа от переговоров по противостоянию на Украине.