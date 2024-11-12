Блумберг предупредил Трампа о критической ошибке

Если избранный президент США Дональд Трамп назначит на важный пост в администрации Роберта Кеннеди-младшего, он совершит «катастрофическую ошибку». Об этом в своей колонке написал основатель и владелец Bloomberg Майкл Блумберг.

По его мнению, одним из основных достижений Трампа в первый президентский срок является программа Warp Speed, которая обошлась бюджету в $18 млрд и была направлена на оперативную разработку вакцины от COVID. Бизнесмен считает, что, если Кеннеди-младший займет пост министра здравоохранения, успех Трампа сойдет на нет.

Блумберг называет Кеннеди-младшего «печально известным борцом с вакцинацией» и заявляет, что тот занимался распространением ложных данных о ней. В частности, назвав ее «самой смертоносной вакциной из когда-либо созданных».

По мнению магната, назначение Кеннеди поставит под угрозу успехи в сфере общественного здравоохранения, к которым США шли десятилетиями. Могут оказаться в зоне риска и жизни простых граждан. Также Блумберг считает, что возможный сотрудник администрации президента не обладает нужным опытом для этой должности. Кеннеди-младший был независимым кандидатом в президенты США, но летом снял свою кандидатуру и поддержал Трампа.

Ранее сообщалось о том, что в Минздраве России назвали важный резерв снижения смертности от гриппа.