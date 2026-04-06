Бочка на двоих за 2 миллиона или люкс за 20: как выглядят бункеры, которые раскупают напуганные топ-менеджеры

В России резко вырос спрос на частные ядерные убежища. После обострения конфликта на Ближнем Востоке количество заказов увеличилось на 140%, а очередь на изготовление растянулась до лета. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Основными заказчиками стали напуганные возможной третьей мировой войной московские топ-менеджеры, крупные бизнесмены и несколько чиновников. Как рассказал владелец одной из компаний-производителей, с начала марта заказы поступают почти ежедневно. Самые простые модели представляют собой укрепленную стальную бочку на двоих, которую закапывают на глубину до пяти метров. Цена такого убежища стартует от 2 млн рублей.

За дополнительные деньги можно увеличить площадь, установить кухню, душ, диван и даже телевизор. Люксовые варианты стоят от 20 млн рублей и внутри напоминают полноценную квартиру.

На этом фоне президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о строительстве огромного военного бункера под Белым домом. Комплекс появится под недостроенным бальным залом, а его стоимость оценивается в $400 млн. Убежище оснастят пуленепробиваемыми окнами, системами кондиционирования, средствами биологической и химической защиты, а также медпунктом и защитой от беспилотников.

