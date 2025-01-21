В подвалах села Русское Поречное, которое было освобождено от украинских войск, обнаружили тела людей. Они были связаны, на телах были видны следы от пуль и осколков. Об этом сообщил военнослужащий 352-го мотострелкового полка, входящего в состав группировки войск «Север», в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее стало известно об обнаружении в подвалах в указанном населенном пункте Курской области телах мирных жителей, до смерти замученных украинскими боевиками. Среди них были пожилые люди.

«Пулевые у всех, осколочные. Скорее всего, туда гранату кинули, а потом просто добили. Во втором подвале двое гражданских мужчин, связанные, замученные. В третьем подвале женщина с мужчиной лет сорока. У мужчины в груди огнестрел, пулевое, у женщины в затылке два», — заявил боец.

Он сообщил, что украинские военные, находясь в Русском Поречном, совершили убийство как минимум семи гражданских лиц, которые пытались укрыться в подземных помещениях.

Напомним, СК возбудил дел о о терроризме за убийство боевиками жителей курского села Русское Поречное.