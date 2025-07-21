Участникам СВО предложили бесплатное второе профобразование

Участники спецоперации смогут бесплатно получить второе среднее профессиональное образование — соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Инициатива позволит бойцам, вернувшимся с фронта, освоить новую специальность. Об этом сообщило РИА Новости.

Госдума рассмотрит законопроект, дающий участникам СВО право на бесплатное второе среднее профессиональное образование. Инициатива коснется военнослужащих, добровольцев, бойцов Росгвардии и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в спецоперации.

Идею поддержал президент Владимир Путин после обращения уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Она обращала внимание на то, что многие бойцы из-за травм или других обстоятельств не могут вернуться к прежней работе.

Если закон примут, участники СВО смогут выбрать новую профессию с учетом потребностей экономики. Это станет частью комплексной поддержки военнослужащих и их семей. Право на переобучение также распространится на тех, кто воевал в составе подразделений ДНР и ЛНР с 2014 года.

Ранее в Химках для участников СВО собрали 70 кг гуманитарной помощи.