Военнослужащие ВСУ в период оккупации села Казачья Локня в Курской области угрожали многодетной матери, что будут совершать насильственные действия в отношении нее в присутствии детей. Об этом в беседе с РИА Новости поведала одна из местных жительниц, которая была эвакуирована.

По словам собеседницы журналистов, в период, когда в курском приграничье еще стояла теплая погода, трое военнослужащих украинской армии покинули свои позиции и направились в сторону окраины населенного пункта, где находились жилые дома мирных граждан.

«В одном из домов жила женщина, у нее четверо детей. По ее словам, они (ВСУ. — Прим. ред.) ее ставили в позу и угрожали тем, что они будут делать вот эти вот все вещи (насиловать. — Прим. ред.) в присутствии ее малолетних детей», — сказала эвакуированная.

В первых числах марта Вооруженные силы Российской Федерации начали масштабное наступление в Курской области. 14 марта Министерство обороны РФ сообщило о полном возвращении города Суджи под контроль российских войск. Операция «Поток» стала примером удачной тактики скрытого подхода к тылу украинских войск.

Как ранее отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян, операция «Поток» войдет в историю и кино.