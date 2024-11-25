Боевики ВСУ в ходе зачистки Селидово прострелили мирной жительнице колени
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Очередной пример украинской агрессии в отношении мирных граждан России произошел в Селидово, что в ДНР. Подробности рассказывает РИА Новости, ссылаясь на слова местного жителя.
Стало известно, что, по словам мужчины, украинские боевики проводили зачистку Селидово и убивали мирных граждан без разбору. Одной женщине, при этом, просто прострелили колени.
Местный житель рассказывает, что украинские боевики стреляли во всех тех, кто просто попадался им на пути – трупы валялись на улицах. Стреляли и в тех, кто просто ходил в водоем набирать воду – там прострелили колени одной женщине 40 лет, после чего оставили умирать. Домой она уже не вернулась.
Напомним, что ВСУ в Селидово, по словам посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, пытались повторить провокацию в Буче.