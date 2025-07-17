Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил, что отсутствие собственного жилья не должно останавливать молодые семьи от рождения детей. Он сослался на народную мудрость и предположил, что ипотечные ставки могут снизиться в ближайшее время. Об этом сообщает 66.RU.

На пресс-конференции Денису Паслеру задали вопрос о том, как молодым семьям решиться на ребенка, если цены на жилье в Екатеринбурге в разы превышают размер материнского капитала, а ипотека остается недоступной. В ответ врио губернатора привел поговорку: «Бог даст деточку — даст и денюжку».

Паслер признался, что в молодости рассуждал так же, но позже изменил мнение. Он уверен: если у семьи появится мотивация, то и финансовые вопросы решатся. Чиновник также напомнил, что ключевая ставка по ипотеке может измениться в течение года, сделав кредиты более доступными.

Статистика показывает, что рождаемость в России действительно зависит от экономических факторов, включая доступность ипотеки и социальных выплат.

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