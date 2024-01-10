Богомаз: мирный житель пострадал при обстреле села в Брянской области

В Брянской области при обстреле села силами украинской армии пострадал мирный житель. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз .

Как сообщает глава региона, под обстрелом оказалось село Подывотье, расположенное в Севском районе области. Пока не сообщается, чем было атаковано поселение, также неизвестно, есть ли повреждения в самом населенном пункте. Сообщается только о повреждении одного автомобиля.

При этом Богомаз сообщил, что уже известно об одном пострадавшем. Ранения получил мирный житель поселения. Как рассказал глава Брянской области, пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают квалифицированную помощь.

Днем 10 января о возможной угрозе с воздуха власти предупредили жителей Белгорода. Губернатор Гладков сообщил, что за сутки Украина выпустила по городу 50 снарядов, среди которых были осколочные боеприпасы.