Бойня в Марьинке: город задыхается от трупов ВСУ и завален сожженной бронетехникой НАТО

От происходящем в настоящее время в недавно освобожденном от украинских боевиков городе Марьинка в ДНР сообщают в соцсетях российские военкоры. На одном из видео стоит пылающий французский БТР.

На другом ролике сотни валяющихся на городских улицах тел боевиков ВСУ. Отмечается, что все это результат успешной работы 3 батальона 5-й бригады ВС РФ, освобождавших Марьинку от вражеских полчищ.

«Покажите эти кадры Зеленскому. Вот, что на самом деле стоит за напыщенной бравадой и пошлым пафосом его речей. Киевский фюрер не считается с чудовищными потерями... Люди за доллары, лучший обменный курс в мире. Support Ukraine!» - комментирует кадры российский журналист Владимир Соловьев.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль город Марьинку в ДНР.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.