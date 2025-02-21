Бойцы из 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили флаг России в селе Улаклы ДНР. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на появившуюся в распоряжении редакции видеозапись.

На опубликованных кадрах видно, как военные водружают триколор возле разбитых домов. В Минобороны России пока не сообщали об освобождении названого населенного пункта.

Улаклы – это небольшое село, находящееся на расстоянии шести километров к западу от Курахово. Если взять его под контроль, военные получат возможность продолжать движение к Константинополю для объединения группировок, которые наступают с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.

Согласно информации из недельной сводки, с 15 по 21 февраля группировка «Центр» взяла под свой контроль села Березовка и Надеждинка, а группировка «Восток» — Новоселку и Новоочеретоватое. При этом Южная группировка сумела улучшить тактическое положение, разбив десять бригад ВСУ. В частности, было ликвидировано 1365 солдат противника, а также 19 орудий полевой артиллерии.

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