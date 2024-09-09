Более 1 млрд евро стоимости за сутки потерял хозяин Gucci и Balenciaga

В понедельник, 9 сентября, акции французской компании Kering, которая среди прочего управляет Gucci и Balenciaga, упали в цене до €225,95 за штуку, а рыночная стоимость структуры за день рухнула на 1 млрд евро. Об этом сообщает quote.ru.

Ценность финансовых активов Kering резко упала после того, как специалисты из банка Barclays оценили акции компании «ниже рынка». При этом стоимость ценных бумаг Kering резко снизилась несмотря на рост котировок LVMH и Hermes, которые также входят в компанию.

В своем отчете аналитики отмечают, что по всей видимости Gucci сильнее всех пострадал от изменений предпочтений клиентов в Китае. В нынешних экономических реалиях богатые жители Поднебесной более тщательно относятся к покупкам, делая выбор в пользу эксклюзивных брендов.

Ранее сообщалось о том, что в Якутии был добыт обладающий ювелирным качеством алмаз, вес которого превышает 262 карата.