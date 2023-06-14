Свыше восьмидесяти гектаров земли выделили хозяйству по программе «Подмосковные 10 га»

КФХ «ИП Грунтей Анатолий Иванович» получило земельный участок, площадь которого составляет 82 гектара, сообщили в региональном Минсельхозпроде. Его выделили в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева «Подмосковные 10 га».

Общая площадь участков, которые доступны для получения в рамках программы, превышают 2,7 тысячи гектаров, отметил заместитель Председателя Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует ведомство. Ознакомиться с участками можно здесь. Ранее сообщалось, что КФХ «Егорьевское» получило четыре земельных участка, площадь которых составляет 220 гектаров, в подмосковном Егорьевске.

Напомним, что глава Подмосковья заявил, что развитие сельского хозяйства в области ведется активными темпами.