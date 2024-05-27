Более семидесяти школьников Подмосковья написали ОГЭ по четырем дополнительным предметам

Сегодня в Подмосковье прошел основной государственный экзамен по биологии, информатике, обществознанию, химии. Так, в аттестации приняли участие более семидесяти одной тысяч девятиклассников. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Как сообщили в ведомстве, экзамен по обществознанию выбрали свыше 37 тысячи школьников. Более 19 тысяч учеников сдали ОГЭ по информатике, а на экзамене по биологии было зафиксировано свыше 11 тыс. школьников. На ОГЭ по химии зарегистрировалось более 3 тыс. выпускников.

Минимальный балл, необходимый для сдачи ОГЭ по этим предметам, составляет 14 баллов по обществознанию, 13 — по биологии, 10 — по химии и 5 — по информатике. Для проведения экзаменов было открыто более пятисот пятидесяти пунктов по всему региону. Процесс аттестации контролировали более 1,1 тыс. аккредитованных общественных наблюдателей, а также 20 онлайн.

Результаты ГИА станут известны не позднее 11 июня. Ознакомиться с ними выпускники смогут в своих школах в течение одного дня со дня утверждения результатов, а также в личном кабинете Регионального центра обработки данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что большой образовательный комплекс откроется в Дзержинском в 2025 году.