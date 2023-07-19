Более ста шестидесяти рабочих завершают возведение новой школы в Ленинском городском округе

Строительная готовность школы, которую строят в микрорайоне «Дрожжино-2» Ленинского городского округа, составляет уже более восьмидесяти пяти процентов. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

В настоящий момент на объекте продолжается чистовая отделка помещений, монтаж инженерных сетей, работы по благоустройству территории. А также ведется поставка необходимого оборудования и сборка мебели. Открытие новой школы запланировано уже на 1 сентября.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году спортивные клубы откроются почти во всех школах региона. Также он отметил, что в Подмосковье стоит задача завершить капитальный ремонт всех школ к новому учебному году