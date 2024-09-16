Более восьмидесяти миллионов рублей направят в Подмосковье на развитие гражданского общества

«Мы стараемся регулярно поддерживать такие важные инициативы, и наш совместный с ФПГ конкурс для НКО — один из основных инструментов. В прошлом году субсидии на развитие гражданского общества в регионе получил 41 социально значимый проект», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.