Более восьмидесяти миллионов рублей направят в Подмосковье на развитие гражданского общества
Фото: [Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики МО]
В 2024 году победителям грантового конкурса для НКО Подмосковья выплатят более 81 миллиона рублей, их направят на развитие гражданского общества региона. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое запустило конкурс совместно с Фондом президентских грантов.
«Мы стараемся регулярно поддерживать такие важные инициативы, и наш совместный с ФПГ конкурс для НКО — один из основных инструментов. В прошлом году субсидии на развитие гражданского общества в регионе получил 41 социально значимый проект», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Министр также пригласили подмосковные НКО принять участие в мероприятии. Субсидию можно получить по нескольким направлениям — культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика и добровольческая (волонтерская) деятельность. Узнать подробности об условиях конкурса можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.
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