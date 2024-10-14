Болельщик СКА получил 13 суток ареста после нападения блогера Литвина

По решению Кузьминского суда Москвы 13 суток ареста получил болельщик СКА, которого, предположительно, ударил известный блогер и президент медиакоманды Lit Energy Михаил Литвин. Об этом сообщает РИА Новости Спорт и ссылается на данные из суда.

Подобной мере воздействия был подвергнут житель Москвы Сергей Плынин, признанный виновным в совершении мелкого хулиганства. В открытых источниках приводится информация о том, что мужчина является фанатом СКА и «заряжающим» армейцев. Предположительно, именно его ударил по лицу Литвин.

Ранее сообщалось о том, что инцидент случился 12 октября во время матча СКА и Lit Energy в рамках Медиалиги. Фанаты первого футбольного клуба скандировали оскорбительную кричалку в адрес Литвина, который так расстроился, что решил выместить скопившуюся злобу с помощью кулаков. Позже блогер тоже получил 13 суток ареста, а еще на полгода был отстранен от футбольных мероприятий.