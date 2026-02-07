«Больничные» рекордсмены попали в черный список Минздрава: что будет с часто болеющими с 1 марта
Progorod59: частые больничные грозят дополнительным контролем
Министерство здравоохранения России вынесло на общественное обсуждение проект поправок, ужесточающих процедуру выдачи листков нетрудоспособности. Об этом пишет progorod59.
Согласно документу, граждане, оформлявшие больничный четыре и более раза в течение последних шести месяцев, будут попадать под особый контроль. В таких случаях право на очередное освобождение от работы должно будет подтверждаться не лечащим врачом, а врачебной комиссией медицинской организации.
Инициатива, как отметил представитель нижегородского минздрава Алексей Никонов, не нова — подобные меры обсуждались ведомством и ранее, в 2025 году, хотя тогда в министерстве опровергали планы по изменению правил. В текущей редакции проект предусматривает ряд важных исключений. На рассмотрение комиссии не будут направляться листки нетрудоспособности, выданные по беременности, по уходу за больным членом семьи, а также при лечении социально значимых заболеваний и состояний, требующих проведения заместительной почечной терапии.
