Больницы на генераторах, люди без тепла: шокирующие подробности ледяного коллапса из Мурманской области

Крупная авария в электросетях привела к одновременному отключению электроэнергии в двух городах Мурманской области — Мурманске и Североморске. Предварительной причиной инцидента названо обрушение линии электропередачи из-за налипшего льда, образовавшегося в условиях непогоды. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В результате резкого падения напряжения без электроснабжения остались жилые дома и объекты критической инфраструктуры, включая котельные и медицинские учреждения. Больницы были вынуждены перейти на резервное питание от генераторов. Для ликвидации последствий были задействованы 49 аварийных бригад и 83 единицы специальной техники. Для восстановления разрушенной линии из Ленинградской области и Карелии были доставлены пять новых опор ЛЭП.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности. Следователям предстоит оценить своевременность и достаточность мер, принимавшихся для обслуживания и содержания электросетей в зимний период. На момент предоставления информации аварийным службам удалось восстановить электроснабжение всех котельных в регионе.

