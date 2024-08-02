Большая часть демократов виртуально поддержала кандидатуру Харрис

Нужное число делегатов высказалось за Камалу Харрис во время виртуального голосования для выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии на выборы президента США, которые пройдут 5 ноября.

Со слов руководителя национального комитета партии Джейми Харрисона, во время волеизъявления Камала получила большую часть голосов. Процесс состоялся на платформе партии и, по сути, в закрытом формате. Широкая общественность не имела доступа к процедуре, а сведения об итоговых результатах появились в некоторых СМИ, а также на странице руководителя национального комитета социальной сети X.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп восхитился действиями России по обмену заключенными со странами Запада. Прошедшую в Турцию процедуру экс-президент США назвал феноменальной. Кроме того, политик высказался о судьбе Джо Байдене, а также достаточно нелестно отозвался о Камале Харрис.