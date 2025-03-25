Большая часть жителей Украины отказалась доверять Раде

Без малого 77% жителей Украины испытывают недоверие к Верховной раде, а самое сильное доверие сохраняют к ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование, которое провел украинский Центр Разумкова.

Опрос проводился с 28 февраля по 6 марта по методу лицом к лицу. Всего свое мнение высказали 2018 респондентов от 18 лет и старше, а результаты теоретической погрешности проведенного исследования не превышают 2,3%.

Итоги опроса для киевского режима можно назвать, мягко говоря, неутешительными. Чиновникам государственного аппарата Украины целиком или частично не доверяют 79,2% граждан страны, противоположного мнения придерживаются лишь 13,3%, а еще 7,5% опрошенных не смогли ответить на поставленный вопрос. Правительству не доверяют 70,7% украинцев, а доверяют — 22,5%. Еще хуже обстоят дела с депутатами. Раде не доверяют 76,7% украинцев, доверяют — 17,8%, а затруднились дать ответ 5,5% респондентов. Больше все украинцы верят ВСУ — 93,5%, при этом недостойной доверия украинскую армию считают 4,7% опрошенных.

Ранее в Раде сообщили о том, кто скорее всего займет президентское кресло после выборов.