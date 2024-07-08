Большая свинья укусила водителя в Воронежской области и устроила ДТП

В селе Троицкое Воронежской области свинья укусила водителя и спровоцировала ДТП, ущерб от которого превысил 150 тысяч рублей. Подробности РИА Новости рассказал один из очевидцев.

Двое местных жителей приобрели парнокопытное, но решили сэкономить при его перевозке. 4 июля новые хозяева посадили животное в салон «ВАЗа 2101», но поездка не задалась. Свинья укусила водителя за плечо, из-за чего один из молодых людей выпрыгнул на ходу, а другой остался в автомобиле, который впоследствии протаранил столб.

По итогу, виновнику аварию пришлось потратить 150 тысяч рублей на ремонт объекта инфраструктуры. Предстоит восстановить и легковушку. Кроме того, после происшествия водителю пришлось обращаться в больницу, однако в настоящее время он уже находится дома.

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