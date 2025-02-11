«Большая текучка кадров»: в Балаково объяснили 400-процентные надбавки чиновникам

Ежемесячные надбавки для чиновников Балаковского района Саратовской области серьезно выросли. В частности, максимум такой надбавки может составить 400% (составляется от суммы оклада), пишет РИА Новости.

Такая максимальная надбавка (известно, что доплата осуществляется за особые условия службы) полагается первому замглавы района, но такой должности, уточняют журналисты, нет в структуре мэрии. В целом, доплаты касаются всех чиновников, помимо этого увеличивается и их должностной оклад.

Глава района Сергей Барулин пояснил, что решение о повышении зарплаты было принято в декабре прошлого года из-за большой текучки кадров – многих не устраивал уровень оплаты труда, особенно если сравнивать с городскими предприятиями. По словам Барулина, зарплата чиновников не повышалась с 2016 года, а проходила только ежегодная индексация.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские дроны атаковали НПЗ в Саратове.