Более 200 человек нашли при освобождении Кореневского района в Курской области

Во время освобождения населенных пунктов в Кореневском районе Курской области было обнаружено 268 человек. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале в понедельник, 23 сентября.

По данным губернатора, из 268 человек 118 обнаруженных — те, о которых подавали заявление на розыск родственники или же организации. Полицейские нашли еще 101 человека, которые ранее также считались пропавшими без вести: чаще всего это оказывались пенсионеры, которые потеряли документы.

Осложняет процесс установления родственных связей тот факт, что те люди, которые уехали с приграничных районов, могут сами не сообщать властям о своем местонахождении.

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