В МАГАТЭ знают о сообщениях России о повторяющихся атаках ВСУ на ЗАЭС

В МАГАТЭ знают о том, что Россия сообщает о повторяющихся атаках украинской стороны на Запорожскую атомную электростанцию, а также изучают подобные случаи вместе со своими инспекторами, которые находятся на данном объекте. Об этом пишет ТАСС и ссылается заявление пресс-службы организации.

В Международном агентстве по атомной энергии знают и занимаются изучением информации российской стороны о случаях атак ВСУ на ЗАЭС, однако в настоящее время не располагают сведениями, которые можно озвучить. Так прокомментировали в организации просьбу представителя МИД Марии Захаровой, которая призвала атомщиков зафиксировать тот факт, что действия Киева представляют для станции реальную опасность. Запорожская атомная электростанция находится в Энергодаре, а ее общая мощность равна 6ГВт.

Ранее мы писали о том, что украинские беженки заявили о невероятно сложной жизни в Нью-Йорке, где хорошо только в кино. Довольно часто заработанных денег не хватает не только на качественные продукты, но даже съем комнаты.