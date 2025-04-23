Больше 50 афтершоков зафиксировали в Стамбуле после землетрясения

После землетрясения в Стамбуле в среду было зафиксировано больше 50 афтершоков после сильного землетрясения, магнитуда которого составила 6,2. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на МВД Турции.

Стало известно, что магнитуда самого мощного афтершока составила 5,9, и их общее число составило 51 (примерно, по данным на 15 часов среды).

Напомним, что землетрясение в Стамбуле произошло в среду, его магнитуда составила 6,2. Случился катаклизм в Мраморном море у берегов Стамбула в 12:49 (совпадает с московским временем).

Глубина землетрясения составляет около семи километров, и катаклизм длился около 13 секунд. При этом, толчки ощущались и в соседних от Стамбула провинциях.