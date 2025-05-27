Более 60 человек получили травмы после наезда автомобиля на толпу в Ливерпуле

По сведениям сотрудников полиции графства Мерсисайд, 65 человек получили повреждения в результате наезда автомобиля на футбольных болельщиков в понедельник вечером. Такую цифру назвала старший суперинтендант полиции Карен Джондрилл в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице полицейского управления в социальной сети X.

По словам спикера, многим из потерпевших понадобилась помощь в медицинском учреждении. Как уточнила помощник начальника полиции Дженни Симс, в результате наезда в больницу привезли 50 человек, а 11 из них до сих пор находятся под наблюдением врачей. При этом все пострадавшие пребывают в стабильном состоянии и выздоравливают.

Происшествие случилось в понедельник на Уотер-стрит, когда толпа людей праздновала победу «Ливерпуля» в чемпионате Англии. Как выяснилось позже, за рулем автомобиля был 53-летний британец. После допроса мужчины в полиции заявили о том, что не рассматривают произошедшее в качестве террористического акта и считаю случившееся единичным инцидентом.

Ранее сообщалось о том, три человека погибли в результате аварии в Самарской области.