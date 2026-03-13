Гитара на миллиард рублей: культовый инструмент участника Pink Floyd стал самым дорогим в истории

Мировой арт-рынок будоражит от беспрецедентной сделки: легендарная электрогитара Дэвида Гилмора, фронтмена культовой британской рок-группы Pink Floyd, была продана на лондонском аукционе Christie's за астрономическую сумму в $14,55 млн. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Гитара вошла в историю как самый дорогой музыкальный инструмент, когда-либо уходивший с молотка. Покупатели выложили за культовый Black Strat сумму, эквивалентную более чем 1,1 млрд рублей, оставив далеко позади предыдущего рекордсмена — гитару лидера Nirvana Курта Кобейна, проданную за $6 млн.

Инструмент, произведенный компанией Fender в 1969 году, изначально оценивался экспертами в диапазоне от $2 до $4 млн. Однако ажиотаж среди коллекционеров и фанатов группы превзошел все самые смелые ожидания. Такая фантастическая цена объясняется не только редкостью самой модели, но и ее уникальной ролью в истории рок-музыки. Именно на этой гитаре Гилмор записал гитарные партии для культовых альбомов The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall, ставших визитными карточками группы.

Ранее гровер из Электрогорска публично похвастался метровым отростком.