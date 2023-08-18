Больше никаких телефонов и алкоголя перед сном: как должна измениться жизнь женщины после 45 лет

В жизни каждой женщины однажды наступит климакс. Принять новое состояние порой бывает сложно. Поэтому важно знать способы, которые помогут хорошо себя чувствовать в менопаузу.

«Климакс является естественным возрастным изменением. Он сопровождается перестройкой гормонального фона и прекращением менструаций. Иногда такие изменения в организме как на физическом, так и на психологическом уровне женщине непросто принять. Однако стоит помнить, что симптомы менопаузы не будут беспокоить всегда, к тому же на них можно повлиять», – рассказывает врач-гинеколог Елена Томлина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Во время менопаузы могут случаться перепады настроения: чтобы эмоции лучше контролировать, следует соблюдать режим сна и спать по 7–8 часов. Ведь именно недосыпание может усилить нервозность. Также за два часа до сна не рекомендуется пользоваться гаджетами и смотреть телевизор, а заснуть поможет чай с ромашкой.

«В климактерический период можно столкнуться с сухостью кожи и слизистой. С этим поможет справиться уходовая косметика, а для интимной зоны подойдут специальные смазки и увлажняющие кремы», – акцентирует врач.

Более того, часто из-за смены гормонального фона можно набрать лишние килограммы. Поэтому в период климакса важно заниматься физическими активностями для поддержания тонуса мышц и контроля веса. Однако, когда симптомы менопаузы мешают вести привычную жизнь, за помощью следует обратиться к врачу, который сможет добавить в рацион необходимые витамины и минералы или назначить медикаменты.

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