Больше ста человек доставлены в больницу после землетрясения в Афганистане
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По меньшей мере 120 человек были доставлены в больницы после серьезного землетрясения в Афганистане 15 октября. Напомним, ранее мы рассказывали, что его магнитуда составила 6,4.
По данным ВОЗ, на которые ссылается РИА Новости, в результате катаклизма в больницу Герата были доставлены 120 граждан с разными травмами. Всем пострадавшим оказывают помощь сотрудники больниц и самой организации.
Напомним, что землетрясение в той же провинции Герат произошло совсем недавно, 11 октября.