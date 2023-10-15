Больше ста человек доставлены в больницу после землетрясения в Афганистане

По меньшей мере 120 человек были доставлены в больницы после серьезного землетрясения в Афганистане 15 октября. Напомним, ранее мы рассказывали , что его магнитуда составила 6,4.

По данным ВОЗ, на которые ссылается РИА Новости, в результате катаклизма в больницу Герата были доставлены 120 граждан с разными травмами. Всем пострадавшим оказывают помощь сотрудники больниц и самой организации.

Напомним, что землетрясение в той же провинции Герат произошло совсем недавно, 11 октября.