Бориса Акунина* заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима за призывы к терроризму и распространение ложной информации о российской армии. В материалах дела — десятки публикаций писателя, а также его разговор с блогерами, выдававшими себя за Владимира Зеленского. Об этом сообщает SHOT.

Московский суд заочно вынес приговор Борису Акунину — 14 лет колонии строгого режима. Писателя признали виновным по статьям о призывах к терроризму и фейках про российскую армию.

Одним из ключевых доказательств стал разговор Акунина с блогерами Вованом и Лексусом, которые представились президентом Украины. В беседе писатель поддержал идею «переформатирования России» и выразил готовность финансировать ВСУ.

Кроме того, в материалах дела — 30 публикаций Акунина с призывами к смене конституционного строя и 33 поста без обязательной пометки об иноагенте. Лингвистическая экспертиза также выявила в его текстах оправдание ударов по Крымскому мосту.

Знакомые писателя, присутствовавшие на заседании, заявили, что не ожидали от него такой позиции, учитывая его биографию. «Отец воевал, а он теперь так вот…» — прокомментировал один из них. Сам Акунин до сих пор проживает за границей и не планирует возвращаться в РФ.

Ранее адвокат писателя Акунина заявлял о его невиновности.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом; Росфинмониторингом признан экстремистом и террористом.

