Боржомский лес загорелся в Грузии

В Боржомском лесу на юге Грузии произошел сильный пожар. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает местный телеканал Rustavi.

По данным журналистов, участок Боржомского леса загорелся возле курортного поселка Ахалдаба – он расположен в 18 км от города Боржоми. На место ЧП уже выдвинулись пожарные-спасатели, площадь возгорания уточнятся.

Согласно официальной информации, очаг возгорания находится в труднодоступной для спасателей зоне, и пока в ликвидации пожара принимают участие только люди, без большого количества техники, к эпицентру также направлены и допбригады из Тбилиси.

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