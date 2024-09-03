Маск вспомнил, почему отказался включить Starlink над Крымом

Бизнесмен из США Илон Маск напомнил, что отказался запускать спутниковую связь Starlink над Крымским полуостровом для нападения украинцев на военные суда России, так как это действие стало бы игнорированием введенных американцами антироссийских санкций.

До этого CNN приводил данные, что Маск ввел ограничения в работе Starlink, из-за чего сорвалась запланированная ВСУ атака. Некоторое время спустя миллиардер сообщил, о нерабочем на тот момент состоянии системы и поступившей просьбе ее запустить.

«Starlink получил запрет на включение спутников... (над Крымом- ред.) в то время, потому что это действие стало бы нарушением санкций США против России!» — написал Маск в соцсети X.

В своем обращении от также отметил, что запуск Starlink в районе Крыма являлся бы нарушением действующего законодательства США.

По словам Маска, систему вправе использовать военные для связи, однако, если ее эксплуатировать и для военных задач, Starlink станет частью военной системы, которую смогут ликвидировать другие государства.

Ранее сообщалось о том, что на Украинские власти подтвердили факт удара ВС РФ по сборному пункту в Полтаве, в результате которого погибли несколько десятков человек.