Ботокс и ислам: совет улемов назвал условия для косметических инъекций

Совет улемов ДУМ РФ разрешил использование ботокса, но только при строгих условиях — медицинских показаниях, отсутствии запрещенных компонентов и проведении процедуры в лицензированных клиниках. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Духовное управление мусульман России после долгих дискуссий официально разрешило применение ботокса, но с рядом ограничений. Ранее среди богословов не было единого мнения: одни считали инъекции недопустимым вмешательством в творение Аллаха, другие — медицинской процедурой, если она не вредит здоровью.

В итоге совет улемов пришел к выводу, что ботокс не является запретным, если его используют по медицинским показаниям и в безопасных дозах. Однако процедура должна проводиться только в сертифицированных клиниках, а препарат — не содержать компонентов, запрещенных в исламе, например, альбумина человеческого происхождения.

Важное условие — ботокс допустим лишь для коррекции, а не радикального изменения внешности. Это решение открывает новые возможности для мусульман, следящих за своей внешностью, но обязывает их строго соблюдать религиозные и медицинские нормы.

Ранее ученые открыли секрет омоложения кожи с помощью сыворотки крови.