Договоренностью о «столетнем партнерстве» с Киевом Лондон пытается добиться создания своей новой колонии на землях несостоявшейся Украины. Как сообщила «Российская газета», такую позицию во время интервью озвучил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

В своей речи руководитель упомянул продолжавшуюся на протяжении столетий практику, когда Англия с помощью корсаров «цинично вела завоевания». При этом руководство страны не обращало внимание на различного рода преступления ради роста своего мирового влияния.

«Пиратская и колониальная политика англосаксов продолжается и до настоящего времени», — сказал Патрушев в ходе интервью.

Помощник президента России также уточнил, что недавним соглашением о партнерстве с Киевом Лондон не только готовит почву для организации своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины, но преследует и другие цели. В частности, британцы планирует узаконить нахождение своих инструкторов в данной стране, нарастить присутствие военно-морских сил в Черном и Балтийском морях, а еще «бесцеремонно» претендовать на курсирование своих судов в Азовском море.

Ранее сообщалось о том, чего по мнению Николая Патрушева страны Запада пытаются добиться в украинском вопросе.