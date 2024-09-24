Британские рокеры The Сure выпустят первый сингл за 16 лет

Всемирно известная рок-группа The Cure 26 сентября выпустит первую за 16 лет песню. Об этом коллектив заявил в соцсети X, сопроводив послание строками из произведения под названием Alone. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Guardian.

Отмечается, что новая композиция увидит свет до выхода долгожданного альбома, который будет носить название Songs Of A Lost World. В пластинку, которая была записана еще в 2019 году, войдут 19 песен.

The Cure была образована в 1978 году, а ее единственным бессменным участником остается фронтмен Роберт Смит. Творчество группы сыграло важную роль в формировании готической музыки и субкультуры. В 2019 году коллектив был внесен в Зал славы рок-н-ролла.

Ранее сообщалось о том, что новый альбом «Касты» попал под блокировку по требованию Роскомнадзора.