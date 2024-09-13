Новый альбом «Касты» заблокировали по требованию РКН

Новый альбом «Касты» под названием «Новинки зарубежного рэпа» был заблокирован на «Яндекс Музыке» по требованию Роскомнадзора. Со ссылкой на музыкальный сервис «Коммерсантъ» сообщил, что контролирующее ведомство сочло альбом содержащим информацию, «направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России.

Выход релиза «Каста» сопроводила подписью о том, что в своем произведении они выражают личное мнение по поводу событий политического характера, происходящих в стране. Кроме того, музыканты заявили, что «эмигрировали, чтобы остаться неподвластными». В «Яндекс Музыке» пояснили, что в случае игнорирования предписания о блокировке альбома сервис мог оказаться вне доступа.

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