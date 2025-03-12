Британский МИД лишил аккредитации дипломата из России

МИД Британии заявил об отзыве аккредитации дипломата из России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опубликованное заявление.

Уточняется, что российского посла вызывали сегодня, а общался он с неназванным высокопоставленным работником МИД.

«Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британских посольств и членов их семей. В связи с этим мы немедленно принимаем ответные меры, лишая аккредитации российского дипломата», — приводится информация в появившемся сообщении.

Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил о том, что Москва считает недопустимыми планы Лондона, предусматривающие создание английских военных баз на территории Украины.