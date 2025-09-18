Британский турист остался парализован после купания на Ибице

Британский турист остался парализован после того, как во время купания на испанском острове Ибица случайно вдохнул морскую воду, что привело к тяжелейшим осложнениям. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Инцидент произошел с 37-летним Дэвидом, который организовал поездку на знаменитый курорт для поддержки жены, борющейся с онкологическим заболеванием. Во время плавания мужчина совершил роковой вдох, приведший к аспирационной пневмонии и коллапсу легкого. Его экстренно доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ.

Острая нехватка кислорода спровоцировала повреждение критически важных участков спинного мозга. Для стабилизации состояния потребовалась сложнейшая операция на шейном отделе. Врачи констатировали, что двигательные функции не восстановятся, теперь мужчина нуждается в постоянном уходе. Несмотря на тяжелейший прогноз, Дэвид проявляет невероятную силу духа — в ходе реабилитации он уже заново научился самостоятельно дышать и принимать твердую пищу. Этот случай врачи называют чрезвычайно редким, но показательным примером того, как быстро может развиться трагическая ситуация на воде.

