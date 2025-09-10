Британский турист получил счет на $20 тыс. за лечение в турецкой больнице

Британский турист, приехавший в Анталью, получил травму головы и оказался в больнице с долгом в $20 тыс. Медики запретили ему летать и требуют оплаты до завершения лечения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Марк Снелгроув планировал недорого вылечить зубы в Турции, но его поездка пошла не по плану. Мужчина упал с высоты восьми метров, получив серьезную черепно-мозговую травму.

Его госпитализировали в местную клинику, где сразу потребовали оплату — почти $6 тыс. за первую помощь. К ужасу его спутницы, счет за пребывание в реанимации мгновенно вырос до $20 тыс. По словам девушки, персонал настаивал на оплате еще до оказания основной помощи.

Полиция посоветовала туристам вести переговоры с администрацией больницы, предположив, что сумму могли завысить. Теперь Снелгроув застрял в Турции без возможности вылететь и вынужден искать средства для покрытия астрономического счета.

Ранее стало известно, что туристы в Турции массово жалуются на отравления после купания в море.