Британцы поддержали идею введения ЧС на Ла-Манше

Большая часть жителей Великобритании (58%) высказались за введение чрезвычайной ситуации в проливе Ла-Манш из-за потока нелегальных мигрантов. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование.

Агентство Opinium опросило жителей Британии, которые основываясь на части инаугурационной речи Дональда Трампа о желании ввести чрезвычайное положение и остановить приток мигрантов, а также начать их экстрадицию, высказались за поддержку потенциальной подобной инициативы от своих властей.

Кроме того, 56% граждан положительно оценили идею о пересмотре действующей торговой системы, которая предусматривает использование пошлины против других стран вместо увеличения налоговых сборов. Кроме того, еще 55% высказались за снижение цен, заполнение хранилищ газом, а также всемирный экспорт британских энергоносителей.

Также большая часть опрошенных одобрила отмена действующей правительственной цензуры, возвращение свободы слова, а еще выступила против полноценного внедрения в свою жизнь темы этнической и гендерной принадлежности. За официальную политику признания только мужского и женского пола свой голос отдал 51% опрошенных.

Ранее сообщалось о том, что Мексика отказала США в приеме самолета с нелегальными мигрантами на борту.