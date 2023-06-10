Будет самоутверждаться за ваш счет: объясняем, чем опасны отношения с нарциссом

Нарциссическое расстройство личности (НРЛ) — это патологическое состояние, при котором человек испытывает неадекватно высокое чувство своей значимости. Отношения с таким человек могут обернуться серьезными проблемами.

Загвоздка в том, что такого персонажа не всегда можно опознать сразу, но есть несколько признаков, по которым вы точно его вычислите. Во-первых, нарциссы нуждаются в постоянном внимании и похвалах.

«Они могут даже проявлять агрессию или гнев, если на них никто не обращает внимания. К тому же нарциссы могут похвастаться чрезмерно высокой самооценкой. Они считают себя лучше других и часто самоутверждаются за счет окружающих», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Валентина Корешкова.

Во-вторых, часто нарциссы преувеличивают свои достижения и умения, и вряд ли когда-то готовы признать свои ошибки. И критику они тоже не воспринимают. При этом, такие личности стремятся всегда контролировать других и используют манипуляции, чтобы добиться своих целей.

«Они ревнивы, обидчивы и молчат, когда от них требуется объяснение. Нарциссы очень сложно взаимодействуют с противоположными типами личностей. Они попросту не понимают чувства и эмоции, которые испытывает оппонент», - заключила эксперт.

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