Бут рассказал о возможных изменениях в отношениях России и США при Трампе

Депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут в беседе с RT высказался о возможных изменениях внешней политики США при Дональде Трампе.

Виктор Бут не считает, что смена президента в США как-то серьезно повлияет на внешнюю политику страны. По его словам, антироссийский вектор Вашингтона, скорее всего, не изменится даже при Трампе. Такое мнение у бывшего американского заключенного возникло из-за послужного списка республиканца.

«При нем Соединенные Штаты конфисковали российскую дипломатическую собственность, продолжали высылать наших дипломатов и Трамп в прямом смысле был самым просанкционным президентом», — сказал Бут.

Бут полагает, что отношения Америки и России, а также других стран, могут стать хуже.

Напомним, выборы президента в США прошли 5 ноября. По результатам с большим отрывом победил Дональд Трамп. Таким образом он войдет в историю как 45-й и 47-й президент Америки, а также 16-й в истории штатов, кто был избран на пост дважды.

Ранее сообщалось, что команда Трампа разработает новый план по завершению украинского конфликта.