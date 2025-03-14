«Бутусов, что с лицом?»: Поддубный и Коц из Суджи поглумились над укропропагандистом

Сообщаю, что с моим лицом все хорошо. Такую фразу произнес военный корреспондент Александр Коц в ответ на злорадство украинского пропагандиста Юрия Бутусова* по поводу ранения Евгения Поддубного летом прошлого года.

Он напомнил, что в начале августа в районе Суджанского района беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный. В результате атаки журналист получил серьезные ранения, но выжил. Позднее ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

«Тут украинский пропагандист беспокоился о Евгении Евгениевиче Поддубном. Спрашивал в августе прошлого года: «Что с лицом?». Докладываю, с лицом все в порядке», — сказал Коц на выложенном в телеграм-каналах обоих российских военкором видео.

«А что с твоим лицом?» — спросил в свою очередь у Бутусова Поддубный.

Утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.

Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли 12 занятых ВСУ населенных пунктов в Курской области.

*признан в России экстремистом.