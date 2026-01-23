«Был с девушкой на съемной квартире»: сына бизнесмена нашли в Красноярске

В Красноярске нашли 14-летнего сына местного бизнесмена Андрея Капли, который пропал накануне. Информацию об этом RT подтвердил сам предприниматель.

По информации источников, подростка обнаружили живым и невредимым в арендованной квартире, где он находился с неизвестной девушкой. В настоящее время молодых людей допрашивают сотрудники полиции. В отделение также направляет отец мальчика.

Напомним, 22 января подросток ушел из своего дома в коттеджном поселке «Серебряный Бор» и перестал выходить на связь. На камерах видеонаблюдения четко видно, что ребенок покидал территорию в сопровождении неизвестного человека в капюшоне и черной куртке.

Позже родителям подростка поступило видео с требованием о выкупе в размере 30 млн руб., а также видеообращение самого мальчика.

Ранее сообщалось, что пропавшая в Красноярске в один день с сыном бизнесмена 14-летняя девочка нашлась.