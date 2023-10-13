Был судим: появились подробности о брате мужчины, напавшего на школу во Франции

Брат 20-летнего напавшего на школу в Аррасе, что во Франции, ранее был судим за то, что публиковал материалы «Исламского государства»* в соцсетях. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на свои собственные источники.

Зовут брата нападавшего Мовсар Могушков, и его также задержали в пятницу, 13 октября, но уже у другой школы. И Мовсар, и Мохамед получали политическое убежище во Франции – вся семья является выходцами из Ингушетии.

Напомним, что нападение на школу произошло в пятницу, 13 октября. В результате инцидента один учитель погиб, еще двое взрослых в тяжелом состоянии. Подробнее в материале.

* Запрещенная в России террористическая организация