Водонаева посмеялась над симпатиями Бони к консультанту в автосалоне

На днях Боня опубликовала видео из автосалона в Монако, на котором привлекательный консультант показывал ей машину Porsche. Виктория призналась, что ей было не до автомобиля – так ее очаровал молодой человек, который все ей показывал. Видео она сопроводила треком «Ленинграда» «Иисус».

Водонаева отметила, что не считает консультанта действительно привлекательным и добавила, что то, что у них разные с Викторией вкусы, даже хорошо, ведь она бы точно запомнила, что «сказал этот чел».

Ранее Алена Водонаева прокомментировала и фотографию Семенович с ее новым избранником.